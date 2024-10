Erneut ohne Einsatz: Hummels wird in Rom zum Politikum

Über viele Wochen wurde gerätselt, wohin es Mats Hummels nach seinem Abschied von Borussia Dortmund verschlagen würden. Der langjährige Nationalverteidiger entschied sich nach langem Warten für die AS Rom. In der italienischen Hauptstadt wollte es der mittlerweile 35-Jährige noch einmal allen beweisen, dass er noch immer auf Topniveau spielen kann. Doch auf die Gelegenheit muss der Routinier weiter warten.

Auf der Pressekonferenz vor dem Europa League-Duell gegen Dynamo Kyiv (1:0) am heutigen Donnerstag stellte Roma-Coach Ivan Juric seinem Verteidiger das Debüt in Aussicht: „Es sind sieben Spiele in 21 Tagen. Wir müssen anfangen, Spieler einzubinden.“ Doch auch gegen Kyiv schmorte Hummels 90 Minuten auf der Bank, wartet auch nach sieben Wochen noch immer auf seinen ersten Einsatz für die Giallorossi. Und das gefällt den Fans des Traditionsklubs gar nicht.

Applaus für Hummels, Pfiffe für den Trainer

Die Anhänger der Roma wollen endlich ihren namhaften Neuzugang auf dem Platz bestaunen und können die Personalentscheidungen des neuen Trainers, der erst Mitte September Klublegende Daniele De Rossi auf der Bank abgelöst hat, nicht verstehen. „Hummels wärmte sich vor dem Spiel mit seinen Mannschaftskameraden auf und verließ dann als Letzter das Feld. Das Olimpico spendete dem Deutschen einen langen und aufrichtigen Applaus“, beobachtete der ‚Corriere dello Sport‘.

Und damit nicht genug. Die Fans wurden später noch deutlicher. „Bei der Verlesung der Aufstellungen gab es für Hummels Applaus. Pfiffe dagegen für Trainer Juric“, so die italienische Zeitung. Die Geduld scheint aufgebraucht zu sein. Hummels selbst hatte auf die wiederholten Nichtberücksichtigungen in der vergangenen Woche mit Galgenhumor reagiert. „Mehr Champions League Team of the Season-Trophäen als Spielminuten bisher“, kommentierte der Innenverteidiger bei Instagram ein Bild von sich mit der entsprechenden Auszeichnung.

Nächste Chance am Sonntag

Die nächste Chance auf sein Debüt bietet sich für den Innenverteidiger am Sonntag (20:45 Uhr). Dann tritt die Roma auswärts beim AC Florenz an. Vier Tage später gastiert der FC Turin in Rom.