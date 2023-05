Silva zurück zur Eintracht? Das sagt Krösche

Markus Krösche will sich angesprochen auf eine mögliche Rückkehr von Mittelstürmer André Silva (27) zu Eintracht Frankfurt nicht aus der Deckung locken lassen. „Wir haben gute Stürmer“, sagt der Frankfurter Sportvorstand auf Nachfrage des ‚kicker‘, ob eine Rückholaktion in Frage komme. Ein eindeutiges Dementi klingt anders, zumal der Portugiese den Frankfurter Pokal-Gegner RB Leipzig gerne verlassen würde.

Sinn ergeben würde Silvas Rückkehr vor dem Hintergrund, dass die Zukunft von Rafael Borré (27) und Lucas Alario (30) bei der Eintracht ungewiss ist. Nicht ausgeschlossen auch, dass Topstürmer Randal Kolo Muani (24) gegen eine hohe Ablöse verkauft wird. So oder so: Es bahnt sich etwas an im Sturm der SGE. Eine andere Spur führte zuletzt zu Hugo Ekitike (20/Paris St. Germain).

