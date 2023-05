PSG gesprächsbereit: Bundesligist macht Angebot für Ekitike

Vier Tore in 30 Spielen für Paris St. Germain. Die Ausbeute von Hugo Ekitike beim französischen Hauptstadtklub lässt einem nicht die Kinnlade auf den Tisch knallen. Dennoch wird PSG den 20-Jährigen am Saisonende für 35 Millionen Euro verpflichten. Die Kaufpflicht im Leihgeschäft mit Stade Reims greift laut ‚L’Équipe‘, wenn die Pariser die Saison auf dem ersten oder zweiten Platz abschließen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Um dem jungen Torjäger zu helfen, noch regelmäßiger zu spielen und seine Entwicklung voranzutreiben, steht ein Leihgeschäft im Raum. Der französischen Tageszeitung zufolge war Markus Krösche in den vergangenen Wochen vor Ort, um ein Leihgeschäft zu verhandeln. Eintracht Frankfurt habe ein Angebot abgegeben und würde den 1,89 Meter großen Mittelstürmer gerne temporär verpflichten, heißt es.

Lese-Tipp

PSG: Wechselt Sanches in die Türkei?

Dem Bericht zufolge hofft Ekitike jedoch noch darauf, in der Stadt der Liebe bleiben zu dürfen und in der kommenden Saison im Dress der Pariser mehr Einsatzminuten zu erhalten. Aufgrund seiner Ladehemmungen in der laufenden Spielzeit ist die Wahrscheinlichkeit dafür Stand jetzt aber nicht sonderlich groß.