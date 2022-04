Bayern trotz Topleistung raus: Einmal Note 1

Von Beginn an wurde in der ausverkauften Allianz Arena klar, dass der FC Bayern auf Wiedergutmachung aus war. Mit einer sehr offensiven Aufstellung versuchte Julian Nagelsmann seiner Mannschaft die nötigen Werkzeuge mitzugeben, um die knappe 0:1-Niederlage aus dem Hinspiel umzubiegen.

Die Bayern starteten die Partie sehr überlegen und ließen den Ball durch die eigenen Reihen zirkulieren. Konterversuche von Villarreal liefen bei der gut aufgelegten Münchner Dreierkette auf Grund. Für die Offensivreihen des FCB gestaltete es sich jedoch sehr schwer, die engmaschigen Abwehrriegel der Gäste zu knacken.

Jamal Musiala war es, der nach Flanke von Leon Goretzka die erste große Chance per Kopf (30.) hatte. Sein Versuch aus kurzer Distanz landete allerdings in den Händen von Geronimo Rulli. In der Folge erhöhte Bayern den Druck und zwang die Defensive des gelben U-Boots immer wieder zu unkontrollierten Klärungsaktionen, ein Treffer wollte in Hälfte eins aber nicht mehr gelingen.

Lewandowski ist zur Stelle

Auch Halbzeit zwei begann der FCB mit hohem Druck. Chancen durch Leroy Sané per Freistoß (49.) und Dayot Upamecano (50.) blieben allerdings erfolglos. Robert Lewandowski ließ den Knoten dann in der 52. Spielminute mit dem 1:0 platzen. Das 2:0 hatte Thomas Müller (70.) auf dem Kopf. Sané spielte auf der rechten Außenbahn zwei Gegner her, bevor seine Flanke Müller fand, der aus wenigen Metern komplett frei am Pfosten vorbeiköpfte.

Die Überlegenheit der Bayern war allgegenwertig. Das Spiel ging nur in eine Richtung, die Gefahr durch Konter der Spanier war nicht vorhanden. Erst eine Viertelstunde vor Abpfiff bewegten sich die Spieler von Unai Emery bei Ballgewinnen etwas energischer in Richtung Manuel Neuer – allerdings ohne zwingend zu werden.

Der erste konsequent ausgespielte Konter von Villarreal führt dann doch zum Ziel. Samu Chukwueze war mit seinem Ausgleichstreffer (88.) der Held für den La Liga-Klub seine zahlreichen Anhänger. In den restlichen Minuten bis zum Abpfiff gelang es den Bayern dann nicht mehr den Spieß nochmal umzudrehen.

Torfolge

1:0 Lewandowski (52.): Abspielfehler von Parejo im Spielaufbau, Coman fängt den Ball ab. Die Kugel landet danach bei Müller, der auf Lewandowski passt. Am Sechzehner lässt sich der Pole nicht zweimal bitten. Sein Schuss landet am Innenpfosten und trudelt ins Netz.

1:1 Chukwueze (88.): Ein Konter von Villarreal findet sein Ziel. Parejo spielt auf Moreno, der legt quer auf Chukwueze und der eingewechselte Offensivmann lässt Neuer keine Chance.

Die Noten für den FC Bayern

Eingewechselt:

81‘ Gnabry (-) für Musiala

87‘ Davies (-) für Hernández

90‘ Choupo-Moting (-) für Müller