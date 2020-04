EM-Verschiebung „ein Vorteil“ für Süle

Bayern Münchens Niklas Süle kommt die coronabedingte Verschiebung der Europameisterschaft ins Jahr 2021 nicht ungelegen. „Es wäre gelogen, wenn ich was anderes sagen würde. Mir hätte einfach Spielpraxis gefehlt“, sagte der 24-Jährige dem ‚SID‘. Der Innenverteidiger befindet sich nach einem im Oktober erlittenen Kreuzbandriss im linken Knie noch im Aufbautraining.

„Ich bin trotzdem stark davon ausgegangen, der Nationalmannschaft helfen zu können. Jetzt ist es natürlich ein ganz klarer Vorteil, dass ich noch ein ganzes Jahr Zeit habe bis zur EM“, sagt Süle. „Ende April, Anfang Mai“ will er wieder voll am Mannschaftstraining der Münchner teilnehmen. Der Abwehrspieler hofft, dass er „noch einige Spiele“ in dieser Saison machen kann.