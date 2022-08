FCA verleiht Pepi

Das Missverständnis zwischen Ricardo Pepi und dem FC Augsburg wird vorerst unterbrochen. Wie der Bundesligist mitteilt, wechselt der 19-jährige US-Nationalstürmer auf Leihbasis zum FC Groningen.

In den Niederlanden soll Pepi nun das zeigen, was man sich in Augsburg von ihm versprochen hatte, aber nicht bekam: Spielstärke und Torgefahr. Für den FCA lief der Rekordtransfer 15 Mal auf. Eine Torbeteiligung gelang ihm dabei nicht.

Augsburg-Manager Stefan Reuter sagt: „Ricardo Pepi hat den Wunsch einer Leihe geäußert, den wir gerade mit Blick auf die WM im Winter nachvollziehen können. Wir konnten uns im Sturm mit Mergim Berisha verstärken und sind sicher, dass die niederländische Liga für einen jungen Spieler wie ihn ein sehr gutes Umfeld bietet. Daher haben wir dem Wunsch entsprochen.“