Die FT-Topelf des 3. Spieltags

Spieler des Spieltags: Victor Boniface

Mit einem 5:1-Sieg über den SV Darmstadt 98 setzt sich Bayer Leverkusen an die Tabellenspitze der Bundesliga. Schlüsselspieler der Werkself in der Offensive war Victor Boniface. Mit zwei Treffern und einer Vorlage war der Sommerneuzugang an mehr als der Hälfte der Treffer seiner Mannschaft direkt beteiligt und belegte erneut eindrucksvoll, dass die Rheinländer mit dem 22-jährigen Nigerianer einen Topstürmer verpflichtet haben.

Die FT-Topelf

Die Ergebnisse im Überblick

Borussia Dortmund - Heidenheim 2:2

Bayer 04 - Darmstadt 98 5:1

Hoffenheim - Wolfsburg 3:1

Werder Bremen - Mainz 05 4:0

FC Augsburg - VfL Bochum 2:2

VfB Stuttgart - SC Freiburg 5:0

M‘gladbach - FC Bayern 1:2

Eintracht - 1. FC Köln 1:1

Union Berlin - Leipzig 0:3

