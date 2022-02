MLS-Boss warnt Neymar

Don Garber, Ligachef der Major League Soccer, hat mit scharfer Kritik auf die Aussagen von Neymar reagiert. Auf einer Pressekonferenz anlässlich der bevorstehenden Saisoneröffnung sagte Garber: „Wir müssen einen großen Spieler nicht am Ende seiner Karriere holen, weil er sich entschieden hat, dass er seinen Vorruhestand in der MLS verbringen möchte. Wenn sie nicht hierher kommen, um zu spielen und einen bedeutenden Beitrag zu unseren Teams und unserer Liga zu leisten, die Liga und ihre Fans zu respektieren, wollen wir sie nicht in der MLS haben.“

Neymar hatte Anfang der Woche seinen Wunsch geäußert, im Anschluss an sein Vertragsende bei Paris St. Germain im Jahr 2025 in den USA spielen zu wollen, sagte aber auch: „Die Saison dort ist kürzer, also hätte ich drei Monate Urlaub. Ich würde noch viele Jahre spielen.“ Garber sieht die MLS jedoch nicht als Vorruhestandsliga: „Wir wollen, dass unsere Geschichte von jungen Spielern handelt, die am Anfang oder auf dem Höhepunkt ihrer Karriere hierher kommen.“ Mit Lorenzo Insigne (30), Xherdan Shaqiri (30) und Douglas Costa (31) wechselten zuletzt drei prominentere Profis nach Amerika, die noch einige Jahre Fußball vor sich haben.