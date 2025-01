Rekordtransfer: Kiel holt Tolkin an Bord

https://www.holstein-kiel.de/news-profis/us-nationalspieler-john-tolkin-neu-bei-der-ksv/

US-Nationalspieler John Tolkin neu bei der KSV

Holstein Kiel verpflichtet den US-Amerikaner John Tolkin. Der linke Verteidiger wechselt vom Major League-Club New York Red Bulls an die Kieler Förde. Der 22-Jährige wurde in der NYRB Academy ausgebildet. 2020 schaffte er den Sprung ins MLS-Team und absolvierte seitdem 135 Partien für den Club der Eastern Conference. Im Januar 2023 gab der Linksfuß sein […]