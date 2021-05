Bericht: Gladbach scheitert mit Angebot für Laborde

Borussia Mönchengladbach hat angeblich einen konkreten Vorstoß bei Gaëtan Laborde vom französischen Erstligisten HSC Montpellier gewagt. Zwölf Millionen Euro Sockelablöse plus zwei weitere Millionen an Bonus reichten den Südfranzosen laut Transfermarkt-Insider Mohamed Toubache-Ter allerdings nicht aus.

Laborde zählt seit Jahren zu den zuverlässigsten Knipsern in Frankreich. In der aktuellen Spielzeit gelangen dem 27-jährigen Linksfuß 15 Treffer in 37 Pflichtspielen. Sein Vertrag in Montpellier läuft noch bis 2023.