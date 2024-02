Vor Gipfeltreffen: Bayern hofft auf Duo

Der FC Bayern kann im Bundesliga-Schlager gegen Bayer Leverkusen am Samstag (18:30 Uhr) womöglich wieder auf Joshua Kimmich und Dayot Upamecano zurückgreifen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, absolvierte das Duo am heutigen Montag intensives Training mit dem Ball. Kimmich laboriert noch an einer Bänderverletzung in der Schulter, Upamecano kämpft sich nach einem Muskelfaserriss zurück.

Für beide könnte es reichen für einen Einsatz im Bundesliga-Spitzenduell gegen die Werkself, schließlich bleiben bis dahin noch fünf Tage Zeit. Sicher zu früh kommt das Spiel für Außenstürmer Serge Gnabry und Innenverteidiger Tarek Buchmann. Auch diese beiden trainieren derzeit individuell. Zudem wird Alphonso Davies mit einer Bänderdehnung im Knie ausfallen.