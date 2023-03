Werder: Der Plan mit Füllkrug

Der SV Werder Bremen möchte seinen Top-Stürmer Niclas Füllkrug gerne behalten, aber nicht um jeden Preis. Clemens Fritz, Leiter des Lizenbereichs bei den Bremern, erläutert gegenüber der ‚DeichtStube‘: „Wenn man über so einen Stürmer verfügt, ist es natürlich das Ziel, ihn zu halten. Wir müssen aber immer auch die wirtschaftliche Seite berücksichtigen.“

Ab einer Summe von 15 Millionen Euro soll man in Bremen gesprächsbereit sein. Mittlerweile geht der 30-Jährige regelmäßig für die deutsche Nationalmannschaft auf Torejagd, sodass es für Werder zunehmend schwierig wird, den Mittelstürmer zu halten. Hinzukommt, dass der Rechtsfuß in seinem Vertrag für den kommenden Sommer dem Vernehmen nach eine Gehaltsreduzierung von 2,5 Millionen Euro auf zwei Millionen verankert hat. Interesse soll Füllkrug vor allem in der Premier League wecken.

