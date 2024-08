Como holt Barça-Legende Roberto

Serie A-Aufsteiger Como 1907 ist ein großer Coup auf dem Transfermarkt gelungen. Ablösefrei wechselt Sergi Roberto in die Lombardei. Dort unterzeichnet der 32-Jährige einen Zweijahresvertrag. Zuvor hatte Roberto 20 Jahre lang seine Schuhe für den FC Barcelona geschnürt.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Ich sehe das als eine neue Herausforderung in meiner Karriere. Ich glaube wirklich an das Projekt. Ich habe die Eigentümer getroffen und sie sind sehr begeistert davon. Ich denke, sie machen die richtigen Dinge und ich bin froh, ein Teil davon zu sein. Als Cesc (Fàbgreas, Anm. d. Red.) mich das erste Mal kontaktierte, erklärte er mir die Ambitionen des Vereins, in fünf Jahren von unteren Ligen bis in die Serie A aufzusteigen, und seine Ambitionen als Trainer. Daher ist es für mich aufregend, hierher zu kommen und Teil des Wachstums des Vereins zu sein“, begründet der Allrounder seine Wahl.