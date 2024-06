Power auf Außen: Münster holt Makridis

Preußen Münster verpflichtet Linksaußen Charalambos Makridis. Wie die Adler offiziell bekanntgeben, wechselt der 27-Jährige vom VfL Osnabrück zu den Schwarz-Weiß-Grünen. „Babis verfügt über viel Zweitligaerfahrung und ist im Offensivbereich sehr variabel einsetzbar. Vor allem im Eins-gegen-eins und im Spiel auf engstem Raum hat er seine Stärken“, so Sport-Geschäftsführer Ole Kittner.

Der gebürtige Mindener zeigt sich kämpferisch: „Mich reizt das ganze Umfeld, die Stimmung, die Stadt und das, was die Mannschaft ausstrahlt. Ich möchte jetzt schnell ein Teil davon werden und mein Bestes geben. Wir sind sicher der Underdog, sollten uns aber nicht verstecken und mutig sein. Das gelingt, wenn wir den Schwung mitnehmen und an uns glauben.“ Makridis traf zweimal bei 24 Einsätzen für Osnabrück in der vergangenen Saison, konnte den Abstieg in die dritte Liga jedoch nicht verhindern.