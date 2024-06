Mehrere Interessenten: Unions Preisschild für Leite

In einer äußerst schwachen Saison gab es nur wenige Lichtblicke für Union Berlin. Einer davon war mit Sicherheit Diogo Leite. Der Portugiese gehörte zu den wenigen Konstanten in der Mannschaft und hatte großen Anteil daran, dass die Köpenicker am Ende der Spielzeit nicht den Gang in Liga zwei antreten mussten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach FT-Informationen gesellen sich nun auch zahlreiche italienische Vereine zu den Interessenten an Leite. Aufgrund der hohen Nachfrage taxieren die Union-Bosse den Transferwert des Verteidigers auf 18 Millionen Euro. Auch Bayer Leverkusen wurde kürzlich ein Interesse am Linksfuß nachgesagt. Sein Vertrag bei Union läuft noch bis 2026, wie FT erfuhr.

Lese-Tipp

Blatt wendet sich: Der Stand im Gosens-Poker

Vor zwei Jahren kam Leite per Leihe vom FC Porto zu Union, ein Jahr später verpflichteten die Berliner den Defensivakteur für 7,5 Millionen Euro fest. Im März gehörte der 25-Jährige noch zum Aufgebot der portugiesischen Nationalmannschaft. Auf sein Debüt wartet er aber nach wie vor. In den Kader für die Europameisterschaft schaffte es Leite letztlich nicht.