OL verpflichtet Orban

Gift Orban setzt seine Karriere in Frankreich fort. Olympique Lyon verkündet die Verpflichtung des Stürmer-Talents von KAA Gent. Der 21-jährige Nigerianer unterschreibt einen bis 2028 datierten Vertrag. Dem Vernehmen nach fließt eine Ablöse von 13 Millionen Euro an die Belgier.

Orban war im Januar 2023 vom norwegischen Zweitligisten Stabäk Fotball nach Gent gewechselt und entwickelte sich dort zu einer der heißesten Aktien auf dem Stürmermarkt. 22 Torbeteiligungen standen nach ebenso vielen Einsätzen in der vergangenen Saison zu Buche. In der aktuellen Spielzeit ist der Hype um Orban aber merklich abgekühlt. Seinen Stammplatz verlor er und in der belgischen Liga traf er nur dreimal. OL will ihn zurück in seine Topform bringen.