Bisseck zurück nach Deutschland?

Yann Aurel Bisseck vom Aarhus GF hat eine Rückkehr in die Bundesliga offenbar nicht abgeschrieben. Wie der 22-jährige Verteidiger gegenüber ‚Sky‘ mitteilt, gab es im Januar sogar konkretes Interesse aus Deutschland: „Ich hatte im Winter schon ein paar Interessenten, ein paar waren auch sehr aktiv. Eintracht Frankfurt zum Beispiel. Ansonsten ein paar Vereine aus Italien und Frankreich.“ Nach eigener Aussage ist es an der wirtschaftlichen Komponente gescheitert.

Im Sommer besitzt der deutsche U21-Nationalspieler eine Ausstiegsklausel, vom Tisch ist ein Transfer deshalb noch nicht. Auch eine Rückkehr zum 1. FC Köln kann sich der gebürtige Kölner vorstellen: „Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, der FC ist nicht mehr in meinem Herzen. Ich habe zu lange da gespielt.“ In Aarhus spielt sich Bisseck mit starken Leistungen ins Rampenlicht. In 22 Ligaspielen machte sich der 1,94 Meter große Hüne auch offensiv mit drei Toren und drei Assists bemerkbar.

