FC Bayern: Musiala schon „hochgeschätzt“

Hansi Flick hat deutlich gemacht, dass der erst 17-jährige Jamal Musiala bei seinen älteren Teamkollegen bereits voll anerkannt ist. Das Offensivjuwel sei „hochgeschätzt“, ließ der Trainer des FC Bayern auf der Pressekonferenz nach dem 1:1 gegen Atlético Madrid verlauten.

Er habe „enorme Ruhe am Ball hat, ein starkes Dribbling und im Eins-gegen-eins ist er nur schwer zu stoppen“, so Flick weiter. Gleichwohl müsse Musiala „noch körperlich zulegen“. Bis 2022 ist der englische U21-Nationalspieler vertraglich noch an die Münchner gebunden, eine Verlängerung steht bereits auf der Agenda von Sportvorstand Hasan Salihamidzic.