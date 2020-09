Bericht: Bayern verleiht Batista Meier

Der FC Bayern verleiht offenbar sein Flügeljuwel Oliver Batista Meier in die Niederlande. Laut ‚Voetbal International‘ sind nur noch Details zu klären, ehe der 19-jährige Deutsch-Brasilianer beim Erstligisten SC Heerenveen unterschreibt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch die TSG Hoffenheim hatte Interesse an Batista Meier gezeigt. Damals bestand Trainer Hansi Flick aber noch auf den Verbleib des DFB-Juniorennationalspielers. Nun scheinen sich die Vorzeichen geändert zu haben.

Batista Meier gilt als eines der größten Talente der Münchner Jugendabteilung. Obwohl noch für die U19 spielberechtigt, sammelte er in der vergangenen Saison schon 19 Profieinsätze. 18 davon für die U23 in der Dritten Liga (vier Tore), einmal durfte er in der Bundesliga ran.