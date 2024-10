Bayerns Kane „am richtigen Platz“

Harry Kane fühlt sich beim FC Bayern pudelwohl. Im Interview mit der ‚Sport Bild‘ verrät der Top-Torjäger: „Im Klub herrscht eine besondere Atmosphäre. Mein Ziel ist es, immer weiter zu gewinnen und zu treffen. Ich habe das Gefühl, dass ich am richtigen Platz und hungrig bin, dem Team weiterhin zu helfen, wo ich kann.“

Im Sommer 2023 war der Kapitän der englischen Nationalmannschaft für stolze 95 Millionen Euro von Tottenham Hotspur nach München gewechselt. Obwohl Kane 44 Treffer in 45 Pflichtspielen erzielte, blieb ihm eine Trophäe in seiner Debütsaison beim FCB verwehrt. Das soll dieses Jahr anders laufen, macht der 31-Jährige deutlich, der vor allem mit dem Gewinn der Champions League liebäugelt: „Die Champions League ist der größte Wettbewerb. Wenn wir den Pokal irgendwie in die Hände bekommen, wäre das eine fantastische Saison.“