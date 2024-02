M’gladbach: Erster Sommer-Transfer schon fix?

Auf Platz fünf liegend hat Ao Tanaka mit Fortuna Düsseldorf noch Chancen auf den Aufstieg in die Bundesliga. Aber selbst wenn der Zweitligist im Schlussspurt das Nachsehen hat, winkt immerhin dem 25-jährigen Mittelfeldspieler der Schritt ins deutsche Oberhaus.

Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge zeichnet sich ein Tanaka-Transfer zu Borussia Mönchengladbach ab. Mit den Fohlen, die bereits im Januar über eine Verpflichtung nachdachten, soll es „praktisch schon eine Einigung“ geben. Gladbach zahle ein Jahr vor Vertragsende 2,5 Millionen Euro Ablöse für den japanischen Nationalspieler.

Weitere Neuzugänge im Visier

Weiterhin auf der Gladbacher Wunschliste stehen laut ‚Bild‘ der defensive Mittelfeldspieler Joris Chotard (22/HSC Montpellier) und Eredivisie-Toptorjäger Vangelis Pavlidis (25/AZ Alkmaar, 20 Saisontore in 20 Spielen). Beide sind vertraglich bis 2025 gebunden, auch hier wäre also eine Ablöse fällig.

Finanzieren will der Bundesligist die potenziellen Neuzugänge mit den DFB-Pokal-Einnahmen – Mittwoch (20:45 Uhr) steht das Viertelfinale gegen Saarbrücken an – und dem Verkauf von Manu Koné. Der 22-jährige Franzose weckt vor allem in Italien Interesse (SSC Neapel, Juventus Turin) und könnte über 30 Millionen Euro Ablöse einbringen.