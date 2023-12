Napoli: Mindestens drei Neue – Elmas-Deal bestätigt

Die SSC Neapel hat viel vor auf dem anstehenden Winter-Transfermarkt. „Wir werden mindestens drei Spieler verpflichten“, kündigt Klubpräsident Aurelio De Laurentiis im Gespräch mit dem ‚Corriere dello Sport‘ an und zählt auf: „Einen Innenverteidiger, einen Rechtsverteidiger, einen Mittelfeldspieler.“ Womöglich, fügt der exzentrische Napoli-Boss an, kommen „auch zwei Mittelfeldspieler“.

Nach einer enttäuschenden Hinrunde und aktuell Platz fünf in der Liga will der italienische Meister in der Hinrunde mit frischem Personal angreifen. Auf der Abgabenseite steht derweil Offensivspieler Eljif Elmas (24) kurz vor dem Sprung zu RB Leipzig. „Es ist alles geklärt“, bestätigt De Laurentiis.