Southampton vor Aribo-Transfer

Joe Aribo steht vor einer Rückkehr nach England. Der 25-jährige Mittelfeldspieler der Glasgow Rangers steht laut Fabrizio Romano vor einem Wechsel zum FC Southampton. Nach Informationen des Transfermarkt-Experten sollen zunächst umgerechnet knapp sieben Millionen Euro zum schottischen Traditionsklub fließen, die Summe kann allerdings durch Boni nachträglich noch steigen.

Vor einigen Wochen wurde Aribo mit einem Wechsel zu Aston Villa in Verbindung gebracht. Die Saints scheinen dem Ligakonkurrenten um Trainer Steven Gerrard nun jedoch zuvorzukommen. Aribo konnte in der abgelaufenen Saison vor allem mit starken Leistungen in der Europa League auf sich aufmerksam machen, wo er erst im Finale mit den Rangers an Eintracht Frankfurt scheiterte.