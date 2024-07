Ausstiegsklausel: Olmo bestätigt Deadline

Dani Olmo steht mit der spanischen Nationalmannschaft im Finale der Europameisterschaft, wie es für ihn nach dem Turnier weitergeht, ist allerdings weiterhin unklar. Gegenüber ‚Cadena SER‘ bestätigt der 26-Jährige nun, dass seine Ausstiegsklausel bei RB Leipzig sich durch den Finaleinzug der Furia Roja bis zum 20. Juli verlängert hat. Vereine könnten den Mittelfeldstrategen also auch noch einige Tage nach dem Finale für den Festbetrag von 60 Millionen Euro verpflichten. „Alle wissen, was sie zu tun haben. Nach diesem Termin müssen Interessenten ein bisschen kämpfen“, so Olmo.

Der Rechtsfuß selbst konzentriert sich nach eigener Aussage derzeit weiter nur auf die EM und den Titelgewinn, was aber nicht bedeutet, dass im Hintergrund nicht schon verhandelt wird: „Mich beunruhigen die vielen Gerüchte nicht. Ich habe meine Leute, die sich um alles kümmern.“ Ein Abgang bei RB stehe aber nicht definitiv fest: „Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zum Trainer und zur Sportlichen Leitung. Es ist immer wichtig, dass sie auf dich setzen. Alles, was ich will, ist zu gewinnen. Das habe ich auch gesagt, als ich damals meinen Vertrag verlängert habe. Ich will Titel gewinnen.“