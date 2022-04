Unter Beobachtung in der Türkei: Pohjanpalo zurück in der Spur

Toptalent, Edeljoker, Verleihspieler. Joel Pohjanpalo hat im Laufe seiner Karriere schon einige Rollen einnehmen müssen. Dass sich der finnische Torjäger bisher bei keinem Verein zum absoluten Stammspieler entwickelte, hat seine Verletzungshistorie zu verantworten.

Nun ist der Nationalspieler, der eigentlich noch bei Bayer Leverkusen unter Vertrag steht, schon seit längerem fit. Auf Leihbasis spielt Pohjanpalo für Rizespor in der Süper Lig. Mit Spielpraxis und ohne physische Einschränkungen beweist der Angreifer, dass er regelmäßig abliefern kann. In der Liga erzielte Pohjanpalo in der laufenden Spielzeit 13 Tore. In 27 Spielen kam er zum Einsatz, 23 mal von Beginn an.

Rückkehr im Sommer?

Bis 2023 steht Pohjanpalo noch in Leverkusen unter Vertrag. Mit dem Stürmer wird beim Bundesligisten aber nicht geplant. Vielmehr dürfte man im Sommer versuchen, den blonden Offensivakteur zu verkaufen, um eine Ablöse zu generieren. Gute Chancen haben die Rheinländer damit wohl in der Türkei.

Wie ‚ Yleisradio‘, eine öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt aus Finnland zuletzt berichtete, haben die größeren Klubs in der Türkei die starken Leistungen von Pohjanpalo durchaus registriert. Der Spieler selbst bestätigte in der vergangenen Länderspielpause, dass er sich einen Verbleib am Bosporus vorstellen kann – insbesondere dann, wenn die pompöseren Vereine der Liga auf ihn zukämen.

Seit 2020 ist der Knipser nun von schlimmeren Verletzungen verschont geblieben. Bleibt ihm diesbezüglich das Glück weiterhin gewogen und setzt er seine erfolgreiche Torausbeute fort, stehen Pohjanpalo nach der Saison wahrscheinlich auch in anderen Ländern die Türen offen.