Schalke: Heekeren mit Kampfansage

Justin Heekeren offenbart nach seiner jüngsten Vertragsverlängerung bei Schalke 04 ehrgeizige Ziele. In einer Medienrunde erklärte der 23-jährige Torhüter, dass er sich langfristig bei den Knappen einen Namen machen möchte: „Ich fühle mich auf Schalke extrem wohl. Deshalb bin ich froh, dass ich auch über die laufende Saison hinaus hier spielen darf. Mit guten Leistungen möchte ich dazu beitragen, dass wir so viele Spiele wie möglich gewinnen und der Verein in Zukunft wieder dahin zurückkehrt, wo er hingehört. Mein Ziel ist es, in den kommenden Jahren ein Aushängeschild des Klubs zu werden.“

Durch eine Klausel hatte sich der eigentlich am Saisonende auslaufende Vertrag des gebürtigen Xanteners nach seinem zehnten Saisoneinsatz automatisch bis 2026 verlängert. Heekeren hat sich unter Trainer Kees van Wonderen im Duell mit Ron-Thorben Hoffmann (25) durchgesetzt und wurde vom niederländischen Übungsleiter zum Stammtorhüter ernannt. „Zwischen uns herrscht ein gesunder Konkurrenzkampf. Jeder gibt in den Trainingseinheiten sein Bestes, weil er sich zeigen möchte. Ich bin glücklich, dass sich der Coach für mich als Nummer eins entschieden hat. Diese Wertschätzung möchte ich Woche für Woche mit guten Leistungen zurückzahlen“, so Heekeren.