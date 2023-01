Danso im Fokus europäischer Klubs

Kevin Danso erscheint dank seiner starken Leistungen für den RC Lens auf dem Radar zahlreicher Vereine. Nach FT-Informationen finden derzeit aber nur informelle Gespräche zwischen den Vertretern des Innenverteidigers und Vereinen aus England, Italien und Spanien statt. Konkret ist der Austausch nicht, ein Winterwechsel steht Stand jetzt nicht zur Debatte.

Bis 2026 steht Danso in Lens unter Vertrag. Der 24-jährige Österreicher fühlt sich sehr wohl im Norden Frankreichs und forciert deshalb keinen Abgang. Vor allem, weil sein großes Ziel in der Champions League aufzulaufen, auch mit seinem aktuellen Arbeitgeber realistisch ist. Das Team aus dem Stade Bollaert-Delelis rangiert auf Tabellenplatz zwei, verlor nur eine Partie in der bisherigen Saison und bietet mit lediglich 13 Gegentreffern die beste Defensive der Ligue 1.

