Köln: Baumgart über Modeste & Ljubicic

Steffen Baumgart glaubt trotz des starken Saisonstarts von Anthony Modeste (zwei Treffer, ein Assist in drei Spielen), dass der 33-Jährige Luft nach oben hat. Im Interview mit ‚Sport1‘ sagt der Trainer des 1. FC Köln: „Er ist noch lange nicht da, wo er sein könnte. Er hatte in der Vergangenheit auch schon Phasen, in denen er eine höhere Sicherheit hatte und sich noch mehr Torchancen erspielt hat.“

Über Neuzugang Dejan Ljubicic (23), der in allen drei Bundesligapartien in der Startelf stand, findet Baumgart lobende Worte: „Was nützen mir Namen? Ljubicic hat vor der Saison keiner gekannt. Jetzt hat er drei überragende Spiele hingelegt und inzwischen kennt ihn jeder. Jetzt wurde er das erste Mal zur österreichischen Nationalmannschaft eingeladen.“ Mit sechs Punkten stehen die gut in die Saison gestarteten Kölner aktuell auf Rang sechs der Tabelle.