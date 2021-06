Wolves holen Mosquera

Die Wolverhampton Wanderers präsentieren ihre erste Neuverpflichtung für die kommende Saison. Der kolumbianische Innenverteidiger Yerson Mosquera (20) kommt von Atlético Nacional zu den Wolves und unterschreibt einen Fünfjahresvertrag.

