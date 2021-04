Bundesliga-Duo an Ex-Nürnberger Ishak dran

In der Bundesliga gibt es offenbar zwei Vereine, die sich mit einer Verpflichtung von Mikael Ishak beschäftigen. Der Stürmer von Lech Posen wird laut ‚Meczyki.pl‘ von Union Berlin und Mainz 05 umworben. Sein derzeitiger Arbeitgeber würde den Schweden wohl gerne halten, könnte im Sommer aber genötigt sein, den Angreifer zu verkaufen.

Aktuell sieht es nicht danach aus, dass sich Posen für den internationalen Wettbewerb qualifiziert. Das polnische Portal berichtet, dass Ishaks Klub daher im Sommer finanzielle Defizite mit Transfers ausgleichen muss. Union und Mainz könnte daher ein Schnäppchen winken.

In Deutschland kein Unbekannter

Ishak würde bei einem Wechsel nach Deutschland kein Neuland betreten. Für den 1. FC Köln und den 1. FC Nürnberg bestritt der 1,85 Meter große Offensivspieler insgesamt 108 Partien und erzielte 22 Treffer.

In der laufenden Spielzeit bewies Ishak seinen Wert mit neun Treffern in der polnischen Ekstraklasa. Beachtliche fünf Tore und sechs Vorlagen gelangen ihm darüber hinaus für Posen in der Europa League.