Barças Lenglet nach Madrid

Clément Lenglet wechselt innerhalb der spanischen La Liga. Der FC Barcelona verleiht den 29-jährigen Innenverteidiger für eine Saison an Atlético Madrid. Eine Kaufoption gibt es laut offiziellen Angaben nicht. Die vergangene Spielzeit war der Linksfuß bereits an Aston Villa verliehen, die davor an Tottenham Hotspur.

Seinen bis 2026 datierten Vertrag in Barcelona verlängerte Lenglet im Zuge des Deals dem Vernehmen nach um eine weitere Saison, damit die Katalanen das Gehalt des Franzosen über mehrere Jahre abschreiben können.