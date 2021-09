Ducksch hatte mit Werder-Wechsel abgeschlossen

Marvin Ducksch hatte im Sommer nicht mehr mit einem Wechsel zum SV Werder Bremen gerechnet. „Ich hatte damit abgeschlossen. Es hieß, dass es nicht klappt. Für mich war das Ding durch, aber Werder hat nicht lockergelassen“, sagt der Stürmer im Interview mit der ‚Bild‘. In seinem neuen Arbeitgeber sieht der 27-Jährige viel Potenzial: „Werder ist ein Bundesligist. Bremen muss zurück in die erste Liga, deshalb habe ich mich für Werder entschieden.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Stürmer wechselte am Ende des Sommertransferfensters zum Absteiger, nachdem ein Transfer an die Weser bereits als geplatzt galt. Bei seinem Debüt für Werder gegen Hansa Rostock (3:0) glänzte er direkt mit einem Doppelpack. In der zweiten Liga kommt Ducksch auf 52 Tore in 110 Spielen für den FC St. Pauli, Holstein Kiel, Fortuna Düsseldorf und zuletzt Hannover 96.