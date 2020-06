Abraham bleibt in Frankfurt

David Abraham wird Eintracht Frankfurt in diesem Sommer nicht verlassen. Das erklärt der Kapitän der Adler im Interview mit ‚Sky‘: „Es wurde ein bisschen hier und da über einen Abgang gesprochen, aber ich habe ja noch einen Vertrag und durch die schwierigen letzten Wochen aufgrund der Coronakrise ist es glaube ich das beste, wenn ich hier noch in Frankfurt bleibe. Zumindest für die nächsten sechs Monate und danach muss ich schauen, wie sich meine familiäre Situation entwickelt. Mein Sohn lebt in Argentinien und natürlich fehlt er mir sehr.“

Ob er seinen bis 2021 laufenden Kontrakt ganz erfüllt, ist noch nicht sicher. Klar ist für den 33-Jährigen aber: „Nach so vielen Jahren wäre es schön, meine Karriere hier in Frankfurt zu beenden. Das ist zu meinem zweiten Zuhause geworden, das Team hat mir alles gegeben. Ich habe hier alles erreicht, ich will einfach meine Karriere wirklich sehr gerne hier beenden.“ Eine Verlängerung seines Engagement bei der Eintracht schließt er kategorisch aus: „Nein, nein, das wäre wirklich zu viel. Ich habe noch einen Vertrag bis 2021, wir müssen schauen ob ich ihn erfüllen werde. Und dann werde ich meine Karriere definitiv beenden. Nach Frankfurt spiele ich also nicht mehr professionell Fußball.“