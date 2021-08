Inter: Einigung mit Dzeko

Inter Mailand könnte mit Edin Dzeko bereits einen Ersatzmann für den zu Chelsea abwandernden Romelu Lukaku gefunden haben. Wie der ‚Corriere dello Sport‘ berichtet, sind sich Spieler und Verein bereits über die vertraglichen Details einig. Bei den Nerazzurri winkt dem 35-Jährigen ein Arbeitspapier bis 2023 mit einem jährlichen Gehalt von 5,5 Millionen Euro plus Boni.

Für das finanziell angeschlagene Inter ist Dzeko eine kostengünstige Verstärkung. Der Stürmer darf die AS Rom für eine kolportierte Ablösesumme in Höhe von 1,8 Millionen Euro verlassen. Roma-Trainer José Mourinho würde den Bosnier gerne halten, doch dieser sieht seine Zukunft in Mailand.