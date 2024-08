BVB: Couto ist angekommen

Die offizielle Verkündung des Transfers von Yan Couto (22) von Manchester City zu Borussia Dortmund ist nur noch eine Frage der Zeit. Der Brasilianer ist bereits auf dem Weg ins Trainingslager des BVB in Bad Ragaz und ist am späten Freitagvormittag in Zürich gelandet, wie Bilder der ‚Ruhr Nachrichten‘ belegen.

Im Schweizer Kurort sollen noch der Medizincheck und die Vertragsunterschrift erfolgen. Couto wird dem Vernehmen nach zunächst für eine Saison von Manchester City ausgeliehen. Der Vertrag mit dem Premier League-Klub soll eine leicht zu erreichende Kaufpflicht in Höhe von 25 Millionen Euro beinhalten. Greift diese, erhält der brasilianische Nationalspieler in Dortmund einen Vertrag bis 2029.