Wolfsburg: Vorzeitiger Casteels-Abschied?

Niko Kovac geht nicht davon aus, dass Koen Casteels (31) den VfL Wolfsburg im Winter verlässt. Die ‚Wolfsburger Allgemeine Zeitung‘ zitiert den Trainer der Wölfe: „Der Koen bleibt bis zum Sommer. Das ist der Stand. Da wird sich diesbezüglich nichts ändern. Mein Wissensstand ist, dass Koen ab dem 1. Juli nicht mehr beim VfL ist.“ Damit dürfte ein vorzeitiger Wechsel von Kamil Grabara (24) in die Autostadt vom Tisch sein. Der Bundesligist sicherte sich die Dienste des polnischen Keepers bereits vor einiger Zeit für den Sommer 2024, hätte den Stammkeeper des FC Kopenhagen dem Vernehmen nach aber schon in der kommenden Transferperiode per Option an Bord holen können.

Dass die Wolfsburger trotzdem im Januar aktiv werden, schließt Kovac derweil nicht aus: „Wenn das Fenster aufgeht, gibt es vielleicht unzufriedene Spieler, die gern verliehen werden möchten. Und wenn jemand weg möchte, bedeutet das ja vielleicht, dass man als Verein aktiv werden wird. Alle anderen Sachen kommen erst ab 1. Januar, das ist jetzt total unwichtig.“