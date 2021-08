Ronaldo-Nachfolge: Juve holt Kean zurück

Moise Kean ist zurück bei Juventus Turin. Zwei Jahre nach seinem Abschied kehrt das Eigengewächs für kolportierte 20 Millionen Euro vom FC Everton zurück zu den Bianconeri. Der 21-jährige Angreifer unterschreibt einen Leihvertrag für zwei Jahre. Der Deal enthält eine Kaufpflicht über 28 Millionen Euro plus drei Millionen möglicher Boni, die bei erreichen sportlicher Ziele in der Saison 2022/23 greift. Die Leihgebühr beläuft sich insgesamt auf sieben Millionen Euro.

2019 hatte Kean seinen Jugendklub für 27,5 Millionen Euro zugunsten der Toffees verlassen. In England hatte der Italiener mit Anpassungsproblemen zu kämpfen. Nach nur zwei Ligatoren in seiner Premierensaison wagte Kean per Leihe bei Paris St. Germain einen neuen Anlauf.

Der Plan ging auf: Mit 17 Treffern in 41 Pflichtspielen spielte Kean in der abgelaufenen Spielzeit seine beste Profisaison und empfahl sich so für ein zweites Engagement bei Juventus.