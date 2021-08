FC Bayern: Nagelsmann horchte bei Lewandowski nach

Robert Lewandowski sieht seine Zukunft beim FC Bayern. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, versicherte sich Julian Nagelsmann in einem persönlichen Dialog der Bereitschaft des Torjägers.

Wie in fast jedem Jahr rankten sich auch in diesem Sommer wieder Wechselgerüchte um den 32-jährigen Weltstar, dessen Vertrag an der Säbener Straße 2023 ausläuft. Ob Lewandowski im Spätherbst seiner Karriere noch einmal eine neue Herausforderung suchen wird, dürfte in den kommenden Sommer-Transferperioden aber Gegenstand von Spekulationen bleiben.