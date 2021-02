Getafe ärgert Real und Barça

Der FC Getafe steckt seit einiger Zeit in der Krise und wartet seit über einem Monat auf einen Sieg in der Liga. Wie die ‚Marca‘ berichtet, will Trainer José Bordalás weiter auf erfahrene Spieler setzen, um Stabilität und Konstanz zurückzubringen. Ganz zum Leidwesen der hochtalentierten Leihspieler Takefusa Kubo (19) und Carles Aleñá (23), die beim Madrider Vorstadtklub Spielpraxis sammeln sollen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für beide Akteure startete das Jahr 2021 gut. Doch die Zeit auf dem Platz wurde weniger und in der Startelf fand man ihre Namen zuletzt nicht mehr. Aus den vergangenen drei Partien nimmt der von Real Madrid ausgeliehene Kubo 77 Spielminuten mit, Barça-Leihgabe Aleñá kommt auf deren 90. Zu wenig für die Entwicklung der Spieler. Auch den Muttervereinen dürften die schwindenden Einsatzzeiten ein Dorn im Auge sein.