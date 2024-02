Köln: Schmitz mit Zukunftsperspektive

Benno Schmitz hat unter Trainer Timo Schultz wieder eine Perspektive beim 1. FC Köln und darf sich daher Hoffnungen auf eine weitere Zukunft in der Domstadt machen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, winkt dem Rechtsverteidiger eine Verlängerung seines zum Sommer auslaufenden Vertrags. Schmitz hatte im Laufe der Hinrunde seinen Stammplatz an Konkurrent Rasmus Carstensen (23) verloren, war zuletzt aber zweimal hintereinander wieder Teil der Startelf.

Insgesamt kommt Schmitz in dieser Saison auf 14 Einsätze und darf sich nach den guten Leistungen der vergangenen Wochen Hoffnung auf weitere Partien machen. Trainer Schultz setzt auf einen offenen Konkurrenzkampf, bei dem die Trainingsleistung zählt: „Die Jungs können sich im Training empfehlen, so wie die anderen auch. Mir ist es egal, ob jung oder alt – die sollen im Training Gas geben, dann können sie am Wochenende spielen.“ Der Schmitz-Verbleib hätte ebenfalls zur Folge, dass die Kölner die rechte Abwehrseite auch während der Transfersperre personell doppelt besetzt hätten.