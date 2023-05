Erster Neuzugang: Elvedi zum FCK

Der 1. FC Kaiserslautern darf mit Jan Elvedi seinen ersten Sommerneuzugang begrüßen. Wie der Zweitligist offiziell bekanntgibt, kommt der Innenverteidiger vom SSV Jahn Regensburg an Bord. Über Ablösesumme und Vertragslaufzeit machen die Pfälzer keine Angaben.

Der 26-jährige Schweizer stand für den Jahn in insgesamt 84 Zweitligaspielen auf dem Platz. „Mit Jan Elvedi bekommen wir einen sehr flexiblen Abwehrspieler, der sowohl in der Dreier- als auch in der Viererkette spielen kann. Er bringt viel Tempo und Dynamik mit und hat die richtige Mentalität für den Betzenberg“, erklärt Thomas Hengen, Geschäftsführer der Roten Teufel.

