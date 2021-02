Chelsea: Haaland-Gerüchte bringen Abraham ins Grübeln

Die Bemühungen des FC Chelsea um Borussia Dortmunds Erling Haaland stoßen offenbar nicht bei jedem an der Stamford Bridge auf Begeisterung. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, könnten die Transfergerüchte um den norwegischen Angreifer die Zukunftsentscheidung von Tammy Abraham beeinflussen.

Demnach zögert das 23-jährige Eigengewächs der Blues damit, seinen 2023 endenden Vertrag vorzeitig zu verlängern, solange sich der Verein um Haaland bemüht. Abraham peile eine zentrale Rolle bei seinem Klub an. Er müsste bei einer Ankunft des BVB-Stürmers wohl mit der Rolle des Backups vorliebnehmen. In der laufenden Saison steht Abraham bei 18 Torbeteiligungen in 30 Einsätzen.