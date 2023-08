Berater bestätigt: Draxler liegt Angebot vor

2017 wechselte Julian Draxler für rund 36 Millionen Euro zu Paris St. Germain. Doch in der französischen Hauptstadt konnte sich der mittlerweile 29-jährige Offensivspieler nie richtig durchsetzen. In der vergangenen Saison lief er dann leihweise in Portugal für Benfica Lissabon auf. Auch dort konnte er aufgrund von Verletzungen nicht besonders auf sich aufmerksam machen.

Die laufende Saison ist vertragsweise seine letzte für den französischen Meister. Aktuell hält er sich jedoch nur in der Trainingsgruppe 2 der Pariser fit und strebt daher schon ein Jahr vor Vertragende einen Wechsel an. Im Live-Interview mit der ‚Bild‘ sprach Draxlers Berater Roger Wittmann am heutigen Sonntagmorgen über mögliche Interessenten und Möglichkeiten die aktuell im Raum stehen:

„Julian hat ein Angebot aus dem Mittleren Osten, das ist sehr großrahmig. Er hat aber im Moment auch ein familiäres Thema zu bewältigen. Daher weiß ich es nicht, ob er es jetzt macht. Ein Wechsel in die Wüste ist sicher eine Option“. Wittmann selber befürwortet einen solchen Deal: „Wenn ein Spieler heute dorthin gehen kann, sollte er es machen. Ich würde es jedem Spieler empfehlen. Es ist etwas völlig anderes als China oder Russland“.

Eine mögliche Rückkehr in die Bundesliga, in der Draxler in jungen Jahren seinen Durchbruch im Profifußball feiern konnte, sieht der Berater nicht als Option: „Dass er in die Bundesliga zurückkehrt, würde ich stand heute völlig ausschließen.“. Zu den in jüngst aufgekommenen Gerüchten bezüglich eines Wechsels zu Crystal Palace sagte Wittmann derweil nichts.