Bale feiert Startelfdebüt

Gareth Bale steht am heutigen Donnerstagabend erstmals seit seiner Rückkehr zu Tottenham Hotspur in der Startformation der Londoner. Die Mourinho-Elf trifft in der Europa League auf den LASK aus Österreich.

Bale ist für eine Saison von Real Madrid an Tottenham verliehen. Am Wochenende wurde der Waliser im Ligaspiel gegen West Ham United (3:3) eingewechselt – in der Folge verspielten die Spurs noch ihre 3:0-Führung.