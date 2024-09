Verfahren eingestellt: Ex-BVB-Profi Schulz zurück auf dem Platz

Nico Schulz arbeitet an einem Comeback im Profifußball. Wie die ‚Märkische Allgemeine Zeitung‘ berichtet, trainiert der ehemalige BVB-Profi aktuell beim Regionalligisten SV Babelsberg mit, um sich wieder eine gewisse Grundfitness anzueignen. „Ich bin dankbar für die Möglichkeit, mich hier fit halten zu können. Das ist eine gute Truppe, es sind alles gute Jungs“, zitiert die Regionalzeitung den Linksverteidiger, der seit einem Jahr vereinslos ist. Zu seiner weiteren Zukunft könne der 31-Jährige noch nichts konkretes vermelden: „Wir werden sehen, was kommt.“

Schulz stand zuletzt bei Borussia Dortmund unter Vertrag, im vergangenen Sommer wurde dieser jedoch in beiderseitigem Einvernehmen nach vier Jahren im Klub aufgelöst. Der ehemalige Nationalspieler hatte zu diesem Zeitpunkt seinen Platz im Team längst verloren und war vor allem abseits des Rasens aufgefallen. Schulz wurde in drei Fällen wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt, soll 2020 seine damals schwangere Ex-Freundin mit Tritten und Schlägen attackiert haben. Im Februar einigten sich beide Parteien außergerichtlich auf einen Täter-Opfer-Ausgleich, der gebürtige Berliner soll eine hohe Summe an Schadensersatz gezahlt haben. Durch die Einstellung des Verfahrens gilt der Linksfuß nicht als vorbestraft.