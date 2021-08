Bericht: Giakoumakis sagt Werder ab

Werder Bremen zieht im Poker um Stürmer Georgios Giakoumakis offenbar den Kürzeren. Wie die griechische ‚Gazzetta‘ vermeldet, erhält Celtic Glasgow den Zuschlag. Laut ‚Sportime‘ zahlen die Schotten drei Millionen Euro Ablöse an VVV-Venlo, Giakoumakis soll jährlich 700.000 Euro kassieren.

Berater Ioannis Emmanouilidis betonte vor wenigen Stunden in der ‚Bild‘: „Werder hat noch alle Chancen, wir werden uns in Kürze entscheiden.“ Clemens Fritz sagte, dem 26-Jährigen habe es bei den Gesprächen in Bremen „gut gefallen“.