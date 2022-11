United: Pellistri soll verliehen werden

Manchester United will Offensiv-Talent Facundo Pellistri (20) verleihen. Wie Transfermarkt-Insider Fabrizio Romano berichtet, schauen sich die Red Revils nach potenziellen Abnehmern um, die bereit wären, den Uruguayer (sieben Länderspiele) bereits im Winter zu verpflichten.

In den vergangenen Tagen machten Aussagen seines Beraters Edgardo Lasalvia über einen Abschied nach der Weltmeisterschaft die Runde. Gegenüber ‚ESPN‘ sagte er: „Wenn er eine gute WM spielt, dann muss er dringend wechseln.“ Pellistri war nach seinem Wechsel zum englischen Rekordmeister bereits zweimal an Deportivo Alavés ausgeliehen. In der laufenden Saison ist der Rechtsfuß noch ohne Einsatz.