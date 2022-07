FC Bayern: Goretzka-OP erfolgreich

Leon Goretzka hat die Operation am linken Knie gut überstanden. „Der gestrige Eingriff in Innsbruck war erfolgreich und mir gehts nach dem anfänglichen Schock sehr gut“, schrieb der deutsche Nationalspieler in einem Post bei Instagram.

„Ich gebe alles, schnellstmöglich wieder auf dem Platz zu stehen und bin guter Dinge, nicht allzu viel zu verpassen“, schließt Goretzka seine Nachricht an die Fans. Der Mittelfeldakteur des FC Bayern wird nun bis zu zwei Monate pausieren müssen.