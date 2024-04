Saison-Aus: Selke-Diagnose ist da

https://fc.de/saisonaus-fuer-davie-selke

Saisonaus für Davie Selke | 1. FC Köln

Davie Selke musste im Heimspiel gegen den VfL Bochum in der 68. Minute verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Den linken Fuß dick bandagiert und mit Eis gekühlt ging es nach Abpfiff direkt in die Kabine anstatt mit der Mannschaft den Last-Minute-Sieg zu feiern. Am freien Montag stand für den 29-Jährigen ein Besuch in der MediaPark Klinik auf dem Programm. Bei der MRT-Untersuchung stellte sich heraus, dass der linke Fuß erneut gebrochen ist. Bereits im Januar musste der Stürmer aufgrund dieser Diagnose