Altach kommentiert Boateng-Gerücht

Der SCR Altach hat Stellung zu Gerüchten über ein Interesse an Jérôme Boateng bezogen. Nachdem die ‚Kronen Zeitung‘ berichtete, der österreichische Erstligist beschäftige sich mit der Verpflichtung des 34-jährigen Innenverteidigers von Olympique Lyon, entlarvte der Klub den Artikel über die sozialen Medien als Ente.

In Lyon spielt Boateng keine große Rolle mehr. Der Weltmeister von 2018 soll den Ligue 1-Klub verlassen. Bislang stehen nur vier Einsätze in der laufenden Spielzeit für den ehemaligen Bayern-Profi zu Buche. Sogar ein Comeback beim Hamburger SV wollte Boateng zuletzt nicht ausschließen. In Altach, wo sein ehemaliger Mitspieler Miroslav Klose Cheftrainer ist, wird man den Verteidiger aber höchstwahrscheinlich nicht kicken sehen.

